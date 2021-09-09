英國社福界狠批加稅方案 撥款杯水車薪無解決問題

英國下議院通過英國首相約翰遜的加稅方案，當局希望獲得更多資金支援醫療及社會保障系統。惟英國有專家批評，加稅方案無法解決社保系統問題，增加撥款不足以應付需求。有英國研究院經濟學家警告，國民保健服務（NHS）或會獲得全數資金。

英國下議院通過約翰遜加稅方案 年增1300億稅收 【下一頁】

約翰遜公布方案顯示社會保障系統在未來3年中，每年將有18億英鎊（約192.7億港元）撥款，惟心理衛生基金會（Health Foundation）分析顯示，每年至少需要再多60億英鎊（約642億港元），才能避免社會保障系統情況進一步惡化。基金會研究主管查爾斯沃思（Anita Charlesworth）更指，到2024至2025年度，社會保障系統需每年增加93億英鎊（約995.5億港元），才能應付人口老齡化帶來護理增長需求。

研究衛生及社會保障系統政策專家批評，方案對社保系統撥款太少，無法令系統完成轉型。英國社會保障協會（National Care Association）主席艾哈莫德（Nadra Ahmed）指，約翰遜（Boris Johnson）稱加稅會改革社會保障系統說法具誤導性，方案主要針對解決NHS的問題。英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）憂慮，部分患者或最終仍需出售房產，才能支付社會保障費用。

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英國智庫財政研究院（IFS）警告，當局不斷增加對NHS撥款，或會吞併對社保系統的撥款。IFS指，1982至2020年間，除2年外，其餘37年NHS最終獲得資金較政府計劃更多。通常醫療服務會在預算中增撥2.7%，但最終增加至4.1%。IFS經濟學家Ben Zaranko指，若過去近40年歷史再度重演，約翰遜宣布臨時增加的NHS資金，最終會將加稅所得轉化為長期開支。

專注健康和社會護理系統研究的慈善機構Nuffield Trust政策副主任科里（Natasha Curry）表示，對方案感到失望。她強調，真正改善社會保障系統，需要將系統從醫療服務中分割出來，但從NHS中獲得資金是前所未見。

責任編輯：李俊儀