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出手救崖邊攝影師 俄羅斯部長演習意外身亡

環球社會熱點 13:18 2021/09/09

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俄羅斯早前舉行軍演期間發生意外，當地傳媒報稱一名部長因幫忙救人而最終不幸喪命。俄羅斯緊急情況部門確認部長死訊，總統普京亦慰問遇難部長的家屬。

普京反對鄰國安置阿富汗難民 憂武裝分子潛入俄羅斯 【下一頁】

俄羅斯《今日俄羅斯》（Russia Today）總編西蒙尼楊（Margarita Simonyan）表示，55歲的濟尼切夫（Yevgeny Zinichev）當時與攝影師身在一處崖邊，其時攝影師失足墜落，濟尼切夫救人時撞中石塊，最終不幸死亡。據悉，攝影師為63歲的梅爾尼克（Alexander Melnik），他亦是一名電影導演。

有俄羅斯媒體報稱，濟尼切夫與梅爾尼克當時正在拍攝演習訓練。據報，意外發生於西伯利亞北部，諾里爾斯克（Norilsk）以西約165公里的一處瀑布。

阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑 【下一頁】

俄羅斯緊急情況部門確認，濟尼切夫參與在周三（8日）於諾里爾斯克舉行﹑目的為保護北極圈緊急情況的跨部門演習時因救人而喪生。部門人員表示，濟尼切夫已被運返首都莫斯科。

濟尼切夫自2018年起已擔任緊急情況部長，深受總統普京（Vladimir Putin）信任，能夠取得普京的保安資訊，亦曾長年在俄羅斯國家安全部門工作。克里姆林宮發表聲明，指普京向濟尼切夫的家人及朋友致以深切慰問。

責任編輯：吳漢培

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