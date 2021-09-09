【三星動向】三星SmartThings Find服務　每日平均尋找23萬部設備

▲ 三星推出了一個名為 「SmartThings Find Members」的新功能，允許用戶將他們的朋友和家人添加到他們的SmartThings賬戶中，可以增添到20人，並連接200部設備，共同尋找和管理設備。

三星（Samsung）去年推出尋失物功能「SmartThings Find」位置資訊應用服務，早前推出多款新功能，如可透過三星語音助理Bixby呼喚尋找附近的失物，或在周圍尋找未知失物等。近日三星透露，SmartThings Find服務已覆蓋超過1億部裝置，而每日都平均有23萬部裝置，透過SmartThings Find服務被找到。

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目前僅在南韓、英國、美國推出的SmartThings Find功能，主要透過運用藍牙及UWB（Ultra- wideband，超寬頻）定位技術，幫助用家快速尋找串連的Galaxy裝置。今年4月官方透露，已有7千萬部裝置註冊SmartThings Find。直至今（9日），三星再宣布已有1億部裝置註冊SmartThings Find。

三星電子流動通訊業務部總裁盧泰文表示，SmartThings Find服務在不到一年的時間裡迅速發展，每日協助用戶平均找到23萬部裝置。三星也決定不斷拓展服務，推出了一個名為 「SmartThings Find Members」的新功能，允許用戶將他們的朋友和家人添加到他們的SmartThings賬戶中，可以增添到20人，並連接200部設備，共同尋找和管理設備。

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責任編輯：曾曉汶