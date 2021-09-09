▲ 【內房調控】內地部分三四線城市推「限跌令」

內地多個城市下發樓市價格「限跌令」。《時代周報》6日報道，在一線城市升級調控政策為房地產市場降溫的同時，部分三四線城市卻正開始「逆向」調控以限制房價跌幅。

報道指，近日長三角首張「限跌令」落地，江陰市住建局31日發布《關於進一步促進房地產市場健康穩定發展若干事項的通知》，要求商品住房實際成交價格不得高於備案價格，嚴禁低價如低於成本價、變相降價等傾銷、打價格戰，堅決杜絕惡性競爭、降標降質、逾期交付等違規違法行為。在此之前，昆明、岳陽等城市也先後推出了「限跌令」。「限跌令」禁止房企打折促銷，令資金緊張的房企陷入了困境。

房企打價格戰已從三四線城市蔓延至熱點城市。雲南昆明某樓盤原價為每平米1.6萬元（人民幣，下同），開發商以特價房名義將售價調至每平米1萬元；遼寧瀋陽某樓盤推出部分特價房源，價格從原來的均價每平米1.1萬元，降至0.8萬元；廣東惠州多個樓盤出現零首付、首付分期等現象。

「限跌令」反映的是部分非熱點三四線城市在強調控之下成交持續低迷，而房企在「三道紅線」等政策的約束下，資金壓力逐漸顯現，於是以價換量作應對。但在「穩房價、穩地價、穩預期」的基調下，限跌的實施亦令房地產市場進入了雙向調控時代。

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編輯：吳敏芳