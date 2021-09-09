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英國擬縮短大型貨車司機考核時間 舒緩人手短缺

環球經濟金融 12:43 2021/09/09

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英國計劃縮短大型貨車司機考核時間，希望加快安排更多大型貨車司機入行。

英國受脫歐及疫情影響，多個行業勞動力短缺，大型貨車司機人手不足。英國計劃縮短大型貨車司機考核時間，希望加快安排更多大型貨車司機入行，以舒緩人手短缺問題。

【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？ 【下一頁】

英國大型貨車司機短缺影響供應鏈，包括食品、飲品及藥物的供應也受阻。英國廣播公司（BBC）報道，英國政府官員與運輸業及供應商開會商討後，意識到大型貨車司機嚴重短缺帶來的問題。

現時用於重型貨車的C牌考核及用於掛接車輛的E牌考核，最少要相隔兩至三周。BBC指英國政府考慮將C牌及E牌合併為一個考核，以縮短考核時間。

英國政府縮短考核時間後，料每周可安排多達3,000名司機考核。按目前考核約56%的合格率計算，每周料可額外增加約1,600名司機。

英國政府表示正與受影響群體開會，將在適當時候宣布政策調整。

英媒拆解約翰遜加稅計劃 不止調高NIC供款 【下一頁】

英國運輸業界歡迎有關決定，但認為縮短考核時間也難以解決人手短缺問題。業界每周料流失600名司機，司機淨短缺數字達9萬個，料需近兩年時間才可填補上述缺口。

他們強調即使司機縮短考核時間，業界也不會安排剛通過考核的新司機自行駕駛，要求他們在頭8至10周夥拍有一定經驗的司機工作。

而且新司機的保險費用也較高，業界認為由必要從外國引入大量司機。他們再次呼籲將大型貨車司機加入技術員工短缺名單，以推動約2萬名歐盟司機得以重返英國工作。

責任編輯：鄭錦玲

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