HKRMA智能零售大獎公開演說會將於9月15至16日舉行

2021 HKRMA Smart Retailing Award 智能零售大獎的入圍參賽公司將於9月15至16日於線上進行比賽最後階段的公開演說，智能零售方案分為科技供應商、零售商及初創企業分為3個組別，分別角逐「智能零售科技獎」及「智能轉型及創新獎」於兩天內進行線上介紹，方案眾多，與智能零售相關的硬件裝置配套包括：智能禮品換領機、人工智能客戶服務大使、速印系統等；軟件系統包括：＂先享後付＂付款方案、線上線下智能零售推廣平台、貨存補貨系統、外匯兌換雲端平台、網上直播平台、社群商務平台、以及綜合功能手機程式。



活動流程:

科技供應商組別：9月15日（三） 下午2：30 — 5：30

零售商組別：9月16日（四） 上午10：00 — 12：30

初創企業組別：9月16日（四）下午2：00 — 5：30

報名連結：https://bit.ly/3tbCNhG



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（資料由客戶提供）