【iPhone 13】換機潮減退　調查：僅10%蘋果用戶計畫升級到iPhone 13

▲ 近日美國網站Savings.com就進行調查，訪問1,500名蘋果用戶，發現只有10%受訪者計畫會升級到iPhone 13。

蘋果（Apple）日前宣布，將於香港時間下周三（15日）凌晨舉行秋季發布會，預計屆時將會帶來新一代智能手機iPhone 13。不過，各位「果粉」看似對iPhone 13的興趣不大。近日美國網站Savings.com就進行調查，訪問1,500名蘋果用戶，發現只有10%受訪者計畫會升級到iPhone 13。

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據外國科技網站9To5Mac報道，Savings.com的調查指出，有64%受訪者並不打算升級iPhone 13，也有26%受訪者仍未決定，只有10%的受訪者表示有興趣計畫會升級。

對於有興趣升級iPhone 13的受訪者，有27%表示對iPhone的新低軌道衛星連結功能相當感興趣，而22%指對相機和影片功能最感興趣，而這些也是最能吸引他們升級到iPhone 13的原因。

報告也指出，由於近日網上流傳iPhone 14 Pro Max的設計圖，而且據說​​iPhone 14 Pro Max將會有極大變化，甚至會重新採用開孔屏幕，將改回iPhone 4的設計，引起一眾果粉關注，也有機會是相關原因，而令各位果粉對iPhone 13的熱情減退。

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責任編輯：曾曉汶