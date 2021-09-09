【疫下商機】Lululemon收入目標料提前2年完成　增長動力仍強勁

▲ lululemon公布季度業績，國際銷售額按年升49%。（資料圖片）

運動服裝品牌Lululemon（美：lulu）昨公布次季業績，不論是收入或是盈利，均勝市場預期。市場估計今年內Lululemon的收入目標將會達標，較原訂計劃提前2年。

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疫情期間，顧客購買Lululemon的運動內衣、運動褲作居家服飾，但同時有不少人亦尋找品牌的彈力褲、休閒服裝，準備重返辦公室工作。此運動休閒服的需求增長，帶動Lululemon及其他運動品牌的生意。

Lululemon次季生意額按年大幅增加61%至14.5億美元，高於預期的13.4億美元。該企財務總監Meghan Frank解釋，品牌第二季的表現，受增加產品種類、效率提升及電子商貿持續增長所致。

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Lululemon在2019年時，曾提出一項5年計劃，目標是於2023年前，男士和網上銷售業務的銷售額可倍增，國際收入增2倍。 今次Lululemon公布本年次季業績後，認為第三季及 2021 財年的展望好於預期，料勢頭將增強。據目前預測，Lululemon 有望在今年年底前達到該收入目標，比計劃提前兩年。

不過，Lululemon表示，目前仍面臨供應鏈限制，如港口擠塞、貨櫃及司機短缺等挑戰。該企稱正在優先製造關鍵的秋季款式，並正在使用更多的空運來緩解物流壓力。該企又預計其越南工廠將在本月較後重新開放，這亦有助生產進度。

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責任編輯：葉泳珊