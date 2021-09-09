▲ 官媒警告勿盲目追捧元宇宙 強調投資非虛擬遊戲

官媒《證券時報》發表評論文章指，近日元宇宙概念股集體爆發，股價飆升。文章指，「互聯網進化的下一代形態」「真實世界和虛擬世界的交界」等炫酷定義，為元宇宙蒙上科幻與神秘色彩，帶來預期和炒作的空間，然而盲目追捧元宇宙這種宏大而虛幻的概念，最終受傷的可能是投資者的錢袋子。

文章指出，「元宇宙」還處於萌芽階段，各項技術大部分還處於點狀發展的狀態，離「聚點成網」、真正成為一個「宇宙」，還有非常遠的距離。即使是「元宇宙第一股」Roblox遊戲，玩家也並沒有躍升式體驗，更多地像是概念式嘗試。連拉兩個漲停的中青寶也在投資互動平台表示「元宇宙是一個巨大的概念和模式，我們還只是處於初步探索的階段，觸及的概念也相對較淺」。

文章又強調，投資不是虛擬世界的遊戲，而是真金白銀的投入，盲目追捧元宇宙這種宏大而虛幻的概念，最終受傷的可能是自己的錢袋子。

「元宇宙」概念最早出現於1992年出版的小說《雪崩》，指物理現實、增強現實和虛擬現實三種模式，在共享的網路空間中相互融合的一種狀態。2018年電影《挑戰者一號》（Ready Player One）生動地將「元宇宙」圖景具象化，電影中打造了一個「綠洲」場景，玩家可通過VR設備在虛擬世界中自由地探索、娛樂和生活。進入類似的遊戲便宛若進入一個「平行世界」，也就是所謂「元宇宙」的世界。

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編輯：吳敏芳