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【ET午市精點】內地監管再現 恒指急挫逾400點（附Time Code）

股市 12:30 2021/09/09

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外圍股市下跌，加上中央再「約談」騰訊 （00700） 及網易 （09999） 涉足手遊業務的企業，市場憂慮監管問題再起，恒指今早裂口低開244點，其後跌幅進一步擴大至逾400點，失守二萬六千點關口及10天線。中午恒指收報25898點，跌422點，跌幅達1.6%。騰訊再被約談令股價挫半成，跌穿500元，低見494元。港股後市如何，獨立股評人「股領袖」（Tony）於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3055059

Time code

00：10 - 港股市況速報
00：44 - 港股市況分析　監管陰霾加市底弱偏看淡
04：00 - 中央再度約談遊戲企業 焦點應在租遊戲帳號 
07：37 - 內地公布8月CPI和PPI數據 原材料價格持續上漲 要憂慮監管投放？11：01 - 股票推介：鞍鋼股份 （00347） 獲國策支持 股價屢破頂
14：05 - 港股早市速報

＊重溫今早《ET開市直擊》－沈慶洪為你率先捕捉國慶黃金周受惠股→【按此】*

 

欄名 : ET午市精點

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