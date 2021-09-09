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【Android 12】Google宣布　正式版Android 12將於數周內登場

科技 11:37 2021/09/09

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Google今（9日）正式推出Android 12的第5個Beta版，官方也確認這將是最後一個開發者版本，下一個推出的版本將會是正式版Android 12。

Google在今年5月的開發者大會上宣布，將會推出Android 12作業系統。而Android 12的測試目前已進入尾聲，Google今（9日）正式推出Android 12的第5個Beta版，官方也確認這將是最後一個開發者版本，下一個推出的版本將會是正式版Android 12。

【iPhone】無Touch ID難吸客？　逾8成Android用戶對新iPhone無興趣

【Android】用戶注意！　Google將停止Android Auto手機服務

Google宣布，Android 12的最終版測試正式登場，今起開發者可下載Android 12的第5個Beta版。Google也透露，Android正式版推出的時間，將會是「幾周內」。據悉，是次推出的 Beta 5，Google新機Pixel 5A可首次安裝體驗。而預計在Android 12正式推出後，Google自家的Pixel手機將會率先升級，其他機款的更新時間就許待各間廠商自行公布。

是次Android 12主要在功能方面進行了添加和改變，如增加支援HEVC、HDR影像，以及支援AVIF圖片格式。另外也新增一個統一的API，用來接受從剪貼簿、鍵盤或拖曳等方式輸入的內容。更多不同的新功能，就仍待Android 12正式登場後，Google再宣布喇！

【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格

責任編輯：曾曉汶

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