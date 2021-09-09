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【東京奧運】北韓缺席被罰 無緣參與北京冬奧

環球社會熱點 12:04 2021/09/09

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北韓以保障運動員健康為由，退出2020東京奧運賽事。國際奧委會（IOC）宣布，因北韓缺席東京奧運賽事，將對處罰北韓禁賽至2022年底，即北韓被禁止參與明年北京冬奧。IOC主席巴赫表示，北韓奧委會停賽期間不會獲得IOC資助。

北韓再拒疫苗 今次係邊隻？ 【下一頁】

巴赫（Thomas Bach）在新聞發布會上宣布，由於北韓單方面退出東京奧運，北韓奧委會將被禁賽至2022年底。巴赫表示，北韓奧委會退賽違反《奧林匹克憲章》。IOC強調北韓退賽前曾向對方提供足夠溝通渠道，並明確警告北韓違反憲章會有懲罰。IOC執行委員會發表聲明表示，當局曾提出為北韓運動員提供疫苗等解決方案，但都被北韓拒絕。

巴赫指，北韓奧委會停賽期間將不會獲得財政支援，但若有北韓運動員獲得北京冬奧參賽資格，當局保留最終決定權利。巴赫強調，運動員代表國家委會官員作出錯誤決定，不應由運動員承擔後果。另外，IOC亦保留重新決定北韓奧委會禁賽期限的權利。

北韓疑似重啟核反應堆 2018年後首次 【下一頁】

IOC曾協助北韓及南韓於2018年平昌冬奧中，派出一支聯合冰球隊，並在開幕禮上舉行巡遊，被稱讚為和平象征。巴赫當年其後亦到訪平壤，會見北韓領袖金正恩。

責任編輯：李俊儀

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