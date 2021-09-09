▲ 【恒大3333】恒大副主席夏海鈞傳來港處理債務 恒大再破底挫逾8%

本地傳媒報道，恒大近期除了在境外兌付一筆中資券商私募債，目前亦正設立債務委員會，包括處理境內及境外兩部分債務，律師等中介機構也陸續就位。報道又引述本地中資金融機構指，恒大副主席兼總裁夏海鈞傳已經來港，不排除是為處理債務委員會事宜。

圖看恒大債務情況

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恒大股價再破底，現跌逾8%，最新報3.4元，成交額1.9億元。另外，恒大物業 （06666） 現跌7.2%，最新報4.65元；恒大汽車 （00708） 現跌9.5%，最新報5.7元。

恒大深陷債務危機，REDD此前引述4名知情人士指，恒大通知兩間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息。據指，恒大本周告知其中一間銀行，集團財務不會簽字同意支付利息，並要求銀行等待即將敲定的展期方案。報道指，恒大尚未向所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。中國的銀行貸款利息通常在每季最後一個月的21日支付。

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編輯：吳敏芳

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