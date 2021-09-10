【恒大系】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排　恒大汽車彈逾8%

▲ 【恒大3333】恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排

彭博報道，中國金融監管部門已允許中國恒大 （03333） 與金融機構債權人就現有融資償還期限重新進行談判，恒大可能獲准有更多時間處理債務問題。恒大股價今日反彈，現升1.1%，最新報3.59元；恒大物業 （06666） 現升3.9%，最新報4.81元；恒大汽車 （00708） 現升8.5%，最新報5.89元。

恒大傳已聯絡多家債權銀行和信託公司

報道指，國務院金融穩定發展委員會上月同意恒大與銀行協商延長償還到期的貸款。其中民生 （01988） 、浙商銀行、浦發銀行等部分債權銀行，已通過恒大部分地產項目貸款，延期償還的申請。中信信託亦初步同意，容許恒大延期3個月，償還原訂8月底到期的貸款。

報道引述四位知情人士稱，恒大集團已聯絡多家債權銀行和信託公司。目前尚不清楚上述談判進展如何，以及恒大是否同樣考慮就未到期債券談判展期。

最新情況意味恒大有望在監管部門的支持下，與債券金融機構就其融資展期或削減利息等安排逐筆進行交涉。知情人士稱，恒大主要債權人上星期曾討論是否成立委員會協調還款安排，監管部門和金融機構決定給予恒大更多時間化解其流動性危機，而非立即採取更嚴厲的措施。

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副主席傳來港 或為處理債務委員會事宜

本地傳媒報道，恒大近期除了在境外兌付一筆中資券商私募債，目前亦正設立債務委員會，包括處理境內及境外兩部分債務，律師等中介機構也陸續就位。報道又引述本地中資金融機構指，恒大副主席兼總裁夏海鈞傳已經來港，不排除是為處理債務委員會事宜。

恒大深陷債務危機，REDD此前引述4名知情人士指，恒大通知兩間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息。據指，恒大本周告知其中一間銀行，集團財務不會簽字同意支付利息，並要求銀行等待即將敲定的展期方案。報道指，恒大尚未向所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。中國的銀行貸款利息通常在每季最後一個月的21日支付。

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編輯：吳敏芳

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