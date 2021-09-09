英國下議院通過約翰遜加稅方案 年增1300億稅收

▲ 英國下議院周三（8日）通過約翰遜加稅方案

英國首相約翰遜提出加稅計劃，提高國民保險供款比率1.25個百分點，料每年增加120億英鎊（約1,285億港元）稅收。英國下議院周三（8日）通過約翰遜加稅方案，以獲得更多資金來支援醫療及社會保障系統。

英媒拆解約翰遜加稅計劃 不止調高NIC供款 【下一頁】

英國調高國民保險供款率 資助社保改革及醫療系統 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）本周建議提高國民保險（National Insurance， NIC）供款比率，僱主及僱員供款均增加1.25個百分點。另外，約翰遜同時計劃上調股息稅率1.25個百分點。

約翰遜被指違反競選承諾加稅，及直至周二（7日）才公布完整版加稅方案，執政保守黨有5名議員投下反對票。

另外有37名保守黨議員棄權，但保守黨仍獲得大比數優勢，英國下議院周三以319票對248票通過加稅方案。

英國商會反對約翰遜加稅 料造成職位流失 【下一頁】

由於人口老化問題惡化，英國社會保障系統的支出料於20年内增加1倍，約翰遜承諾會將額外稅收用於填補社會保障系統開支。

再加上新冠肺炎疫情導致英國國民保健服務（NHS）不勝負荷，大量民眾輪候公營醫療服務。因此英國政府也會動用額外稅收撥款支援NHS服務。

責任編輯：鄭錦玲