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【新冠疫苗】世衛再次呼籲富國 年內暫緩打加強劑

環球社會熱點 10:56 2021/09/09

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新冠肺炎變種病毒持續威脅全球，多個發達國家開始接種疫苗加強劑防範。世界衛生組織日前再次發出呼籲，要求發達國家在今年內不要開始打加強劑，並表明會就加強劑事情繼續發聲，直至達到貧窮國家的疫苗需求。

【新冠肺炎】世衛：不太可能消滅病毒 或如流感共存 【下一頁】

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前曾要求，發達國家在今年10月前不要開展加強劑計劃，他周三（8日）把期限推後至2022年前，並強調全球仍有數以百萬民眾連首劑亦未接種。

譚德塞希望，發達國家可以優先提供疫苗，讓貧窮國家的前線醫護人員及高危族群接種首劑，而非安排完成接種人士再打加強劑。譚德塞表示，會繼續為貧窮國家爭取疫苗供應。

另外，譚德塞指發達國家揚言會捐贈超過10億劑疫苗，但現時僅送出當中15%的劑量，表示全球民眾不需要承諾，只需要疫苗。

【新冠疫苗】康復者完成mRNA接種 或擁「超人抗體」 【下一頁】

由於近來有調查發現疫苗效用隨時間減少，加上Delta變種（即印度變種）肆虐，美國及以色列已先行開始加強劑計劃，英國﹑法國及德國等其他發達國家亦著手安排高危族群接種。

世衛免疫部門主管奧布萊恩（Kate O'Brien）認同，有需要為免疫能力較差人士打加強劑，但強調疫苗現時仍十分有效，特別在預防重症方面表現出色，不認為健康民眾有迫切性打加強劑。

責任編輯：吳漢培

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