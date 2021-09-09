【騰訊股價】騰訊跌逾8%穿500關　逾千買盤排隊撈貨遭沖散

▲ 【騰訊股價】騰訊跌逾4%下試500關 逾千買盤排隊撈貨

騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台遭中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談，拖累騰訊股價下挫，早段再試500元關口。一反早前投資者分別於510元及520元價位排出千個沽盤出貨，逾千買盤今早於騰訊500元價位排隊撈貨，買盤曾多達1400個，不過早上11時前，騰訊失守500元關口，意味逾千買盤全遭沖散。

尾市再傳出中國將暫停新網遊審批，騰訊跌幅擴大至逾8%，低見479元，收報480元，跌8.5%，成交267億元。

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早上10時5分，騰訊於500元價位合共排出1100個買盤，涉36.5萬股或1.8億元。

下午3時37分，投資者再於490元排出1100個買盤，惟一沖即散。

要留意的是，騰訊早前升穿由今年2月伸延的下降軌，一旦回落至下降軌以下水平，意味或是假突破，仍未能打破反覆向下格局。

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責任編輯︰梁浩碩

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