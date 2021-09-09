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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【騰訊股價】騰訊跌逾5%穿500關　逾千買盤排隊撈貨遭沖散

股市 12:22 2021/09/09

分享：

【騰訊股價】騰訊跌逾4%下試500關　逾千買盤排隊撈貨

騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台遭中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談，拖累騰訊股價下挫，早段再試500元關口。一反早前投資者分別於510元及520元價位排出千個沽盤出貨，逾千買盤今早於騰訊500元價位排隊撈貨，買盤曾多達1400個，不過早上11時前，騰訊失守500元關口，意味逾千買盤全遭沖散。

騰訊中午收報494.6元，跌5.7%，成交122.8億元。

中宣部等約談騰訊及網易　關注不正當競爭及課金，詳情請看【下一頁】

中央再約談騰訊 （00700） 及網易 （09999）  影響有幾大，詳情請看【下一頁】

早上10時5分，騰訊於500元價位合共排出1100個買盤，涉36.5萬股或1.8億元。

要留意的是，騰訊早前升穿由今年2月伸延的下降軌，一旦回落至下降軌以下水平，意味或是假突破，仍未能打破反覆向下格局。

【騰訊回購】騰訊斥3558萬回購近7萬股　一文看清近期騰訊回購動作（不斷更新）

【互聯網監管】騰訊遊戲：呼籲盡快出台相應法規　嚴格管制帳號租賣行為

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

＊重溫今日《ET開市直擊》沈慶洪為你分析中央再約談騰訊 （00700） 及網易 （09999）  影響有幾大*（Time code↓：10'23"）

港股 騰訊控股（00700） 新經濟股 網易－S（09999）

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