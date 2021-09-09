蓋茨斥172億元向沙地王子收購四季酒店權益　奪控股權

微軟（美：MSFT）創辦人蓋茨旗下私人投資公司Cascade Investment ，斥資22.1億美元（172.38億港元），收購沙地阿拉伯王子Alwaleed bin Talal在四季酒店（Four Seasons Hotels and Resorts）的一半股權，成為控股股東。

根據Cascade公告，集團收購沙地阿拉伯Kingdom集團關連企業所持有四季酒店股權的一半權益。Kingdom原先持有47.5%四季酒店權益，與Cascade相同。完成交易後，Cascade持股量升至71.25%，Kingdom持股量降至23.75%。四季酒店創辦人兼主席Isadore Sharp持有其餘5%股權。今次交易對四季酒店的估值為100億美元。

外電引述一位知情人士指，四季酒店集團大約有8.5億美元的債務。交易預計將在2022年1月完成。

四季酒店在全球47個國家管理121間酒店與度假村，以及持有46個住宅物業項目。

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編輯：吳敏芳