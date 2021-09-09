▲ 【業績】金沙8月經調整EBITDA為1400萬美元

金沙中國 （01928） 公布，7月及8月淨虧損共1.88億美元，相對去年同期淨虧損3.4億美元有所收窄。期內，經調整物業EBITDA及經調整物業EBITDA虧損分別為4400萬及1400萬美元，去年同期經調整物業EBITDA虧損則分別為7900萬及8300萬美元。

7、8月淨收益總額分別為2.65億和1.48億美元，按年升5.2倍及1.8倍，經營虧損為2500萬及8300萬美元，按年均有所收窄。金沙指，7月底至8月大部分時間，澳門實施更嚴格的邊境限制，影響其物業的入場人次。

截至8月底，流動資金總額為25.6億美元，相信其能夠支持持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，以及應對目前COVID-19全球大流行的挑戰。集團已採取多項紓減措施以克服當前環境，包括削減成本及資本開支方案，以盡量減少非必要項目的現金流出。

金沙指，能夠到訪的客戶對於集團提供產品的需求仍然殷切，惟於澳門及中國實行全球大流行相關的旅遊限制及COVID-19的情況不斷演進，繼續令訪客人數受限，並局限集團目前的財務表現。COVID-19全球大流行對到訪其設施的訪客數目造成重大不利的影響並干擾其營運，預計該不利影響將持續至COVID-19全球大流行受控為止。

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責任編輯︰梁浩碩