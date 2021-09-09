【港股市況】恒指黑期跌約76點　道指期貨跌38點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等平台遭約談後，中概股外圍下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開258點，恒指料開報26062點。滙豐 （00005） ADR折合報40.58元，升0.13元或0.3%；騰訊ADR折合報506.3元，跌18.2元或3.5%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報25924點，跌289點或1.1%。

【09：00】金沙8月經調整EBITDA為1400萬美元

【08：35】恒指黑期跌約76點，報26109點；道指期貨跌38點，報34992點。

【07：45】海倫司國際9869超額認購近30倍 一手中籤率60%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報26062點，跌258點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.58元，升0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報506.3元，跌18.2元或3.5%。

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【07：30】美國聯儲局公布最新褐皮書，指美國整體經濟活動增速略微放緩，至溫和擴張狀態，Delta變種病毒的侵襲令人憂慮。加上多家華爾街大行對美股前景審慎，道指收市跌68點，報35031點；標指跌5點，報4514點；納指跌87點，報15286點。

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【開市9點半】監管約談騰訊及網易等遊戲企業 騰訊ADR較港跌18元

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責任編輯︰梁浩碩