【恒指夜期+北水】22億北水買騰訊　恒指夜期反彈47點（不斷更新）

內地對遊戲行業監管加辣，觸發科技股小股災，不過，北水仍繼續流入港股，但力度進一步縮至6.7億元，騰訊 （00700） 獲22.2億元淨流入，中海油 （00883） 有3.4億元淨入。相反，美團 （03690） 有7.9億元淨流出。恒指夜期反彈。

北水資金流向：

▼ 點擊圖片放大

騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等平台遭約談後，中概股外圍下跌，港股低開逾200點後跌幅不斷擴大，尾市曾跌近700點，恒生指數收報25716點，跌604點，成交近1660億元。有報道指中國將暫停新網遊的審批，遊戲股挫，騰訊跌逾8%；網易跌11%。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

即市走勢︰

【18：07】恒指夜期升47點，報25693點，低水23點。

【16：44】新地去年度基礎溢利增1.7%至299億元 末期息維持3.7元

【16：23】傳中國暫時停批新網遊 內地逾一個多月未批遊戲版號

【16：21】海倫司國際9869暗盤微升3% 一手帳面賺365元

【16：10】恒生指數收報25716點，跌604點，成交近1660億元。有報道指中國將暫停新網遊的審批，遊戲股挫，騰訊 （00700） 跌逾8%；網易 （09999） 跌11%。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌620點，報25700點。（不斷更新）

【15：43】港股跌近700點，報25630點；科指跌4.7%，報6549點。

【15：41】騰訊 （00700） 跌8%，低見482.2元，成交200億元。

【15：38】騰訊 （00700） 跌幅擴大至7%，跌穿490元水平，低見487元。大市跌逾600點，跌穿25700點水平。

【15：31】滙豐 （00005） 尾市轉跌0.3%，低見40.35元。

【15：05】大市跌幅擴大至近600點，阿里巴巴 （09988） 尾市跌5%。

【15：00】上證全日升0.5%；深證升近0.1%；創業板指升近0.1%。

【14：53】潤電 （00836） 逆市升近5%，高見21.75元。

【14：45】小米 （01810） 最新跌3%，低見23.75元。

【14：39】即時零售市場規模可達萬億元？ 美團王莆中：消費者望即時滿足

【14：20】網易 （09999） 跌幅擴大至逾8%，低見13.7.7元。

【14：17】恒指跌勢略為喘定，最新報25849點，跌471點，午後曾低見25769點。科指跌3.6%，報6622點。騰訊 （00700） 最新報496元，跌逾5%；美團 （03690） 跌逾4%，報249.4元。

【13：49】騰訊重磅手遊《英雄聯盟手遊》延至國慶假期後推出 股價挫逾6%

【13：34】美團 （03690） 跌幅午後擴大至5%，低見247.6元。

【13：31】中鋁 （02600） 午後升幅擴大至逾7%，破頂高見6.89元；俄鋁 （00486） 升近6%，破頂高見7.28元。

【13：21】大市午後跌500點，防守性強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 升0.1%；煤氣 （00003） 、電能 （00006） 升0.3%；長建 （01038） 升0.1%。

【13：12】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 升0.6%；新地 （00016） 升0.2%；新世界 （00017） 升0.6%；信置 （00083） 升0.4%。

【13：07】ATMX午後跌幅擴大，除騰訊 （00700） 跌逾6%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾3%；小米 （01810） 跌近3%。

【13：05】內地部分三四線城市推「限跌令」

【13：05】大市跌幅擴至500點，低見25820點。

【13：01】騰訊 （00700） 跌幅擴至6%，低見491元。

【13：00】港股午後初段跌約450點，報25870點；科指跌3.4%，報6633點。

【12：58】西王特鋼 （01266） 午後停牌，停牌前跌1.3%，報0.395元，成交5702.8萬元。

【12：36】世紀 （00860） 午後停牌，停牌前報0.54元，跌1.8%，成交703萬元。

【12：00】恒生指數半日跌422點，報25898點，成交近802億元。恒生科技指數跌3.2%，報6650點，科技股下挫，其中騰訊 （00700） 跌逾5%失守500元；恒大 （03333） 跌逾9%股價再破底。石油石化股、煤炭股逆市造好。

【11：48】恒指中午收市前跌約401點，報25919點；科指跌近3.1%，報6661點。

【11：30】上證半日升近0.1%、深證跌0.6%；創業板指跌1%。

【11：26】騰訊 （00700） 最新跌逾5%，低見497元。

【11：23】恒大 （03333） 跌幅擴至一成，破底低見3.32元。

【11：11】中國宏橋 （01378） 逆市升逾11%，高見12.86元，成交3.6億元。

【11：07】石油石化股逆市上揚，其中，中石化 （00386） 升逾3%，高見3.87元；中石油 （00857） 升逾1%；中海油 （00883） 升0.7%。

【11：01】恒大副主席夏海鈞傳來港處理債務 恒大再破底挫逾8%

【10：59】煤炭股逆市造好，神華 （1088） 升4%，破頂高見18.78元；兗煤 （01171） 升逾4%，破頂高見16.48元；中煤 （01898） 升2%，破頂高見6.11元。

【10：49】大市一度跌逾400點，最新跌388點，報25932點；科指跌2.9%，報6669點。

【10：35】滙豐 （00005） 逆市升逾1%，高見40.95元；中銀香港 （02388） 升1%，高見24.2元。另外，東亞 （00023） 升逾1%，高見13元。

【跨境理財通】理財通傳周五啟動 料最快11月可買產品

【10：34】恒指最新於26000點水平爭持，跌316點，報26004點；科指跌2.9%，報6676點。

【10：27】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，破底低見3.42元；恒大物業 （06666） 跌半成，低見4.63元；恒大汽車 （00708） 跌逾7%，低見5.7元。

【10：24】中油潔能 （01759） 升幅擴大至近9成，高見3.3元，成交848萬元。

【10：18】騰訊跌逾4%下試500關 逾千買盤排隊撈貨

【10：00】電力股個別發展，中國電力 （02380） 續升逾1%；潤電 （00836） 回吐近2%；龍源電力 （00916） 跌近5%。

【高息股攻略】電力股跑贏大市 這隻龍頭收息逾3厘 博「財息兼收」

【09：55】恒大糸下挫，恒大 （03333） 跌半成，低見3.5元再觸發行價；恒大物業 （06666） 跌逾4%，破底低見4.77元；恒大汽車 （00708） 跌逾4%，低見5.7元。

【恒大3333】恒大據報通知兩間銀行暫停支付本月貸款利息

【09：53】昨日急升的中油潔能 （01759） ，今早逆市再升逾5成，高見2.67元。

【09：49】海通證券 （06837） 涉嫌違法違規遭調查，股價跌逾7%，低見7.02元。

【立案調查】海通證券遭中證監立案調查 未勤勉盡責、涉嫌違法違規 股價跌近8%

【09：47】嗶哩嗶哩 （09626） 早段跌逾7%，低見647元；快手 （01024） 跌逾5%，低見92.8元。

【09：45】贛鋒鋰業 （01772） 股價逆市升3%，高見163.9元。

【09：41】大市跌約362點，跌穿26000點水平，報25958點。科指跌2.7%，報6685點。騰訊 （00700） 跌幅擴大至4%，低見503元。

【09：38】中鋁 （02600） 逆市升逾1%，破頂高見6.53元；俄鋁 （00486） 升4%，破頂高見7.19元。

【09：34】中國8月CPI按年升0.8%，低於預期的1.1%；PPI按年升9.5%，高於預期的9%。

【09：32】科技股下跌，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾3%。

【09：31】大市開市後跌幅擴至300點，下試26000點水平支持。

【09：25】美團 （03690） 低開逾2%。聯交所披露，上周二（2日）紅杉資本中國基金及紅杉資本全球成長基金將手上約4841.25億B股分派予合夥人，

【趁高出貨】美團股價回升 非執董沈南鵬旗下紅杉資本即派貨予合夥人 貨值逾126億元

【09：22】恒生指數開報26076點，跌244點。恒生科技指數跌2%，報6732點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%、騰訊 （00700） 跌近3%；網易 （09999） 跌逾6%；恒大 （03333） 跌逾3%。

【互聯網監管】中宣部、新聞出版署約談騰訊及網易 關注青少年借帳號打機、不正當競爭及課金

【09：13】期指開報25924點，跌289點或1.1%。

【09：00】金沙8月經調整EBITDA為1400萬美元

【08：35】恒指黑期跌約76點，報26109點；道指期貨跌38點，報34992點。

【07：45】海倫司國際9869超額認購近30倍 一手中籤率60%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報26062點，跌258點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.58元，升0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報506.3元，跌18.2元或3.5%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國聯儲局公布最新褐皮書，指美國整體經濟活動增速略微放緩，至溫和擴張狀態，Delta變種病毒的侵襲令人憂慮。加上多家華爾街大行對美股前景審慎，道指收市跌68點，報35031點；標指跌5點，報4514點；納指跌87點，報15286點。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【開市9點半】監管約談騰訊及網易等遊戲企業 騰訊ADR較港跌18元

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩