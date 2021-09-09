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加拿大央行料下半年經濟將反彈

股市 00:07 2021/09/09

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加拿大央行維持利率及購債規模不變，料下半年經濟將反彈。（法新社資料圖片）

加拿大央行將關鍵利率維持在歷史低位，債券購買步伐保持不變。

央行行長Tiff Macklem率領其他委員周三發表聲明稱， 將維持隔夜政策利率於0.25厘不變，央行承諾在疫情造成的損害獲得完全修復前，不會提高利率。該行還表示，將繼續每周購買20億加元（約15億美元）的加拿大政府債券，其重申隨着經濟復甦的推進，資產購買速度將放緩。

決策者在聲明中說：「有關未來淨購債步伐調整的決定，將以管理委員會對經濟復甦力度和持久性的持續評估為指導。我們會持續提供適當程度的貨幣政策刺激，以支持經濟復甦、實現通脹目標。」

上述決定在分析師們的普遍預期之中，許多人預計央行最快會在下個月恢復減碼買債。 加拿大央行一直在採取措施逐步實現貨幣政策的正常化，自去年底以來已三度削減資產購買規模。

周三的政策決定只是一個聲明，央行未提供新的預測。在一系列疲弱的數據公布之後，等到10月再決定是否減碼也可以給央行有更多時間，來評估夏天的經濟數據。

加拿大央行試圖在競選期間謹慎行事，避免9月20日議會選舉前給黨派帶來任何重大變故。

央行在聲明中承認經濟數據表現疲軟，但他們仍然相信下半年有望走強。央行對加拿大經濟的復甦和韌性表示出謹慎樂觀。

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編輯：李勝君
 

美股 選舉 疫情 貨幣政策 債券 通脹 加元 加拿大央行

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