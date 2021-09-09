打造出糧組合 新地系收息股逐個捉

除了早前推介的長和系及恒基系，郭氏家族的新地系，旗下多隻本港上市股份都具備穩定的派息紀錄。綜觀全系4股，除了剛公布全年業績的新鴻基地產 (00016)，其餘兩股同樣於稍後除淨和派息，和早前介紹的長和系及恒基系股份一樣，可共同訂造一個出糧組合。

新地系各大收息股一覽：

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至於同屬新地系，本港交通工具之一的九巴營運商載通(00062)，近年雖停止派發中期息。然而該股勝在業務不受經濟影響，收益穩定下仍可保持全年派息。而且其歷史周息率亦逾3厘，在超低息環境下能提供一定防守空間。

除淨派息在即 恒基系5大收息股逐個捉 詳情請看【下一頁】

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【長和系】快將除淨派息 長和系6大高息股逐個捉 詳情請看【下一頁】

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新地今日收市後亦公布，截至今年6月底止年度基礎溢利298.73億元，按年增1.7％；每股基礎溢利10.31元，按年升1.7％。期內，集團物業銷售溢利增加14％至209.9億元，總租金收入按年上升2％至247.9億元。集團指，在未來９個月計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇新一期，以及多個住宅項目的第一期，包括元朗站發展項目、鄰近屯門港鐵兆康站的大型住宅項目和白石角住宅項目。集團亦計劃推售位於荃灣的工業大廈。內地方面，新地將會推售多個合作發展項目的住宅單位，包括杭州江河匯項目、蘇州環貿廣場、成都環貿廣場和佛山瀧景。

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