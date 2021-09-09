【開市9點半】監管約談騰訊及網易等遊戲企業　騰訊ADR較港跌18元

（1）監管放緩，並非放鬆。中央宣傳部、國家新聞出版署約談騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台。約談強調，要下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。騰訊回應，將認真學習約談精神，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求。騰訊ADR滑落3%，收報65.11美元，相當於506.32港元，較港收市價低約18元或3.5%。

*今早9時，《ET開市直擊》資深股評人沈慶洪為你分析市況，做好開市準備【按此】*

即睇開市9點半重點：

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【互聯網監管】中宣部、新聞出版署約談騰訊及網易 關注青少年借帳號打機、不正當競爭及課金

（2）交通運輸部印發文件，加快推進網約車合規化進程。滴滴收市跌7%。

【互聯網監管】交通部：督促網約車平台降低過高抽成 即日清退不合規司機

（3）除了監管，恒大 （03333） 亦是大市風向標之一。據指，恒大通知兩間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息。

【恒大3333】恒大據報通知兩間銀行暫停支付本月貸款利息

（4）美團 （03690） 股價強勢反彈，美團非執董、紅杉資本創始人沈南鵬趁高減持。

【趁高出貨】美團股價回升 非執董沈南鵬旗下紅杉資本即派貨予合夥人 貨值逾126億元

（5）索羅斯批評貝萊德投資中國是「悲劇性的錯誤」，引來多方反駁，包括橋水創辦人達里奧。

【中國市場】與索羅斯唱反調 達里奧：中國和新加坡投資機遇不容忽視（附短片）

（6）美股自2020年3月低點以來沒有出現過幅度10%以上調整。

【美股焦點】大摩料美股年底前或回調10%至15% 評級下調至「減持」

（7）聯想集團將啟動重大戰略升級。

【聯想集團】楊元慶：聯想將啟動重大戰略升級 未來3年研發投入「翻一番」

（8）電力股飆升，一隻龍頭的股息率只有約3厘，為何值得看高一綫？

【高息股攻略】電力股跑贏大市 這隻龍頭收息逾3厘 博「財息兼收」

（9）中國連鎖酒館海倫司國際 （新上市編號：09869） 獲得2.8萬人認購，認購3手穩中一手。

【新股IPO】海倫司近3萬人認購 一手中籤率60%

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊