【美股焦點】高盛、大摩、花旗齊唱淡美股　警告牛市面臨回調風險

美股今年以來的大牛市面臨回調的考驗，多間投行將美股評級定為「減持」，因考慮到過高估值，及美股自去年3月以來未曾回調超過一成。此外，Delta變種病毒蔓延、全球經濟復甦疲軟或央行退出刺激政策，都會為股市帶來風險。

高盛策略師 Christian Mueller-Glissmann認為，高估值加劇了市場的脆弱性，一旦出現負面進展，可能導致經濟成長受到衝擊，及令股市出現快速的避險走勢。

彭博數據顯示，投資者持倉已變得極度看漲，標指好倉與空倉比例達到接近十比一。花旗集團策略師Chris Montagu等人警告，即使股市出現小幅回調，也可能因為好倉被強制平倉而因此放大。

大摩將美股評級下調至「減持」，認為未來經濟增長將面臨巨大的風險。該行財富管理部門首席投資總監Lisa Shalett警告，美股於年底前有回調10%至15%的風險，指市場當前走勢建立在一切情況完美的預期之上。

瑞信亦建議減持美股，考慮到估值極高和監管風險等因素。

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