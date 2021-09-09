  • 30°C
香港時間 : 2021909日 (四) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】開啟綠色電力交易後 新能源股錢途光明

股樓投資 10:30 2021/09/09

分享：

中國推動開展綠色電力交易試點工作，初期擬選取綠色電力消費意願較強的地區，待綠色電力交易試點工作啟動後，其他有意願地區後續也給予積極支持。參與主體以風電和光伏發電為主，逐步擴大到水電等其他可再生能源，綠色電力交易優先安排完全市場化上網的綠色電力。

【大行點睇】光大證券料港股築底企穩 9月重點推薦組合覆蓋11股，請按【見下頁

國金報告指，綠電價格比市場化電價高每千瓦時0.03至0.05元（人民幣，下同），主要因當前國內各地中長期交易價格不一，有部分中長期協議在2021年或以低於平均價出售。然而，由於煤價上漲導致限電，預計2022年多地市場中長期協議價將高於標桿電價，或為綠電帶來高於每千瓦時0.03至0.05元的收益。

【延伸閱讀】大行點睇：招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

首批綠電交易達成交易電量79.35億千瓦時，該行預計2022年，隨着綠電市場的推進，市場規模至少在200至300億千瓦時；2023年後，如歐盟碳邊境調節稅啟動，將有更多高耗能企業進入市場，綠電交易規模或有望看到千億千瓦時。因未來綠電的主要增量來自平價新能源上網，國金證券認為綠電溢價加上市場空間擴容，雙重因素驅動新能源運營商成長，建議關注新能源運營商，H股有中廣核新能源（01811）、龍源電力（00916）及大唐新能源（01798）。

【同場加映】iM Cafe：二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

港股 中廣核新能源（01811） 大唐新能源（01798） 龍源電力（00916） 板塊

下一篇文章

【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足