【券商點睇】開啟綠色電力交易後 新能源股錢途光明

中國推動開展綠色電力交易試點工作，初期擬選取綠色電力消費意願較強的地區，待綠色電力交易試點工作啟動後，其他有意願地區後續也給予積極支持。參與主體以風電和光伏發電為主，逐步擴大到水電等其他可再生能源，綠色電力交易優先安排完全市場化上網的綠色電力。

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國金報告指，綠電價格比市場化電價高每千瓦時0.03至0.05元（人民幣，下同），主要因當前國內各地中長期交易價格不一，有部分中長期協議在2021年或以低於平均價出售。然而，由於煤價上漲導致限電，預計2022年多地市場中長期協議價將高於標桿電價，或為綠電帶來高於每千瓦時0.03至0.05元的收益。

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首批綠電交易達成交易電量79.35億千瓦時，該行預計2022年，隨着綠電市場的推進，市場規模至少在200至300億千瓦時；2023年後，如歐盟碳邊境調節稅啟動，將有更多高耗能企業進入市場，綠電交易規模或有望看到千億千瓦時。因未來綠電的主要增量來自平價新能源上網，國金證券認為綠電溢價加上市場空間擴容，雙重因素驅動新能源運營商成長，建議關注新能源運營商，H股有中廣核新能源（01811）、龍源電力（00916）及大唐新能源（01798）。

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記者：林衛