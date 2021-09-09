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【名家論市】前海開源基金楊德龍 資金由樓市流向股市 助改善A股被低估狀況

股樓投資 09:30 2021/09/09

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連日來，A股市場成交持續放大，滬深兩市過去三十多個交易日錄得過萬億元的成交額，市況漸趨活躍。前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍表示，9月份A股行情相對於之前有了明顯的改善，「金九銀十」行情呼之欲出。究其原因，在房住不炒的背景之下，大量的資金從樓市流入股市給股市帶來新增資金。

【快手 1024】 快手大翻身 股價重返紅底股，請按【見下頁

他認為，隨着樓市的調控逐步加強，房地產的黃金十年接近尾聲。A股市場迎來黃金十年的機會，大量的居民儲蓄將尋找新的出口，而出口無疑就是資本市場。從數據上來看，現在已經驗證了這個趨勢，去年新基金的發行量突破3.16萬億元（人民幣，下同），創歷史新高，也是2015年全年銷量的兩倍。今年以來，新基金的發行量已經突破了2萬億元，全年有望挑戰3萬億的整數關口。

【晶片短缺】英特爾擬投資逾7000億　提高歐洲晶片產能，請按【見下頁

另一方面，很多投資者通過開戶入市，每周新增帳戶數達到100萬以上，基民、股民的數量超過1.9億，這些數據加上日成交量持續達到萬億以上，說明大量的居民已經看到未來的機會在資本市場。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗認為投資者現時應買入水泥股 料5股下半年續跑贏大市，請按【見下頁

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全球版「巴菲特指標」創下歷史記錄，達到142%。相對而言，A股市場的巴菲特指標比較低，顯示出A股市場整體被低估，考慮到A股市場的市值除以GDP的比重只有80%，即使加上中概股的市值比例也只有100%，充分說明A股整體的估值並不高，仍然具備比較好的投資價值。在大量資金流入及A股市場整體估值吸引之下，未來A股市場的機會依然較多，他建議投資者保持信心，從中長期投資A股優質基金或者是優質股票，優質龍頭股依然是值得長期投資的品種。

【同場加映】iM Cafe：二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

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記者：林衛

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