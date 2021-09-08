新世界逾33億人幣收購 上海淮海中路商廈50%權益

新世界發展(00017)公布，公司一家間接全資附屬公司新世代上海物業發展有限公司與賣方周大福控股的直接附屬公司周大福代理人有限公司訂立協議，據此，收購上海新世界淮海物業發展有限公司50％股權，總代價為33.75億元人民幣。目標公司主要從事開發、管理及營運位於上海黃浦區淮海中路300號的上海香港新世界大廈。

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集團相信，收購事項將有助於提升資產的營運效率，並與集團在上海的發展策略一致。由於進行收購事項前目標公司由買方擁有50％權益，故董事認為，收購事項將讓集團取得對該物業的全面管理控制權，從而將提升該物業的管理效率。新世界又指，該物業內設58層寫字樓及上海K11購物藝術中心，於過去數年間錄得理想的出租率及租金表現，隨著今年中國內地經濟回暖，董事認為，上海的穩健商業及消費復甦趨勢將得以延續，且該物業的出租率將穩步增長。

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