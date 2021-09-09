【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】UTMB亞洲第一黃浩聰專訪 前十名平均35歲　勉勵更多港人越野跑

被譽為歐洲最大型跑山比賽UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）在八月底圓滿結束，香港跑山王黃浩聰以23小時17分40秒總成績以第11名完成，而只計男子組則排第10，連續兩屆成為賽事亞洲第一跑手。黃浩聰完成比賽後已很快回港，現正在酒店隔離中，並接受了小弟的簡短訪問。

▲ 黃浩聰連續兩屆成為UTMB亞洲第一跑手。（所有圖片由聰Sir提供）

聰Sir表示原先今次比賽目標是能夠跟著2019年的配速去跑（當年他以22小時47分47秒完成賽事），甚至希望能夠再快些，雖然最終慢了，但整體都感到滿意。

▲ 聰Sir在終點前接受沿途市民祝賀及擊掌打氣。

今次是聰Sir第三次出戰UTMB，與對上兩次不同的是今次遇上極寒冷天氣及大風情況，大會更在比賽前一天作出修改，要求參賽者需要帶備「cold weather kit 」 ，包括要帶備三層保暖衣及風鏡等。聰Sir跑了大約100公里，在凌晨四至五時左右到達賽道最高地方—海拔2,500米的Grand Col Ferret，賽後他才知道當時溫度跌至零度以下，雖然在上山前已穿定風褸，但他指那種寒冷及強風完全是意料之外，需要消耗額外體力應付，因此出現輕微低溫症狀及視力模糊，精神狀態欠佳，落山時亦因為視力模糊而需要減慢速度，以保安全。

▲ 黃浩聰太太Viann全程為聰Sir Support及打氣，是聰Sir今次比賽的一大動力。

聰Sir坦言疫情對今次備戰有一定影響，2020年賽事取消，到5月才獲通知可以出戰今次比賽，準備時間較以往少，只能在賽前3個月進行密集式訓練。雖然疫情令所有實體賽停頓，但聰Sir表示作為運動員，會嘗試進行不同的個人挑戰去繼續他的運動生涯，包括在去年五月進行HK360環香港九龍新界大嶼山一圈，以及在去年十月月挑戰麥理浩徑FKT（最快已知時間），以維持體能及耐力。

▲ 聰Sir以男子組第十名完成賽事，成功踏上頒獎台。

要備戰UTMB，聰Sir表示熟悉路面情況及連續上落山的訓練是非常重要的，所以今次特別早十日前往當地備戰。如日後條件許可，他希望能夠前往雲南、昆明或阿里山等高海拔的地方進行訓練，練習腳感。他又指賽前實地考察比賽路線亦有助記憶路段，熟習路況，減低走錯路的風險。

▲ 聰Sir一抵埗就到比賽路線練習，熟習場地，第一天即挑戰賽道最高峰，一口氣跑了47公里。

▲ 第二天再跑33公里。

至於未來的目標，聰Sir計劃再挑戰明年的UTMB，綜合今次及以往的比賽經驗，希望不斷挑戰自己，超越個人最佳時間。另外，聰Sir亦打算明年初參加香港四徑超級挑戰 （298公里麥理浩徑、衞奕信徑、港島徑及鳳凰徑全走），目標是50小時內完成，相信唔少跑山友都期待聰Sir能否破今年年初梁俊強49小時21分的紀錄。聰Sir又指希望疫情過後能參加世界各地不同的越野跑比賽，跑到更遠，希望將香港這兩字能推至世界各地，亦希望透過其越野跑會The Peak Hunter培訓首位香港女跑手，在明年踏上UTMB頒獎台，為香港爭光。

相信不少跑山友都想挑戰UTMB，被問到有什麼貼士或心得分享，聰Sir指今年他的訓練時間比以往少，天氣亦比以往惡劣，在種種條件限制下仍然能踏上頒獎台，證明「只要努力，一樣可以」，大大小小的困難是必然會發生，只要一如以往保持堅持不放棄的精神，努力去做，大家都可以跑到。但他坦言若第一次玩UTMB，無類似比賽經驗，目標只要求完賽，最少要練九個月，並需要在中間設立一些個人里程碑才可，大家不妨參考一下。

如果大家有留意今次比賽最終排名，不難發現冠軍François D'Haene已連續四年蟬聯，聰Sir 亦非常欣賞前列選手的能力及實力，他又指當中第四名Ludovic Pommeret及Germain Grangier已經46歲，是他的學習榜樣，希望自己都可以一直跑下去。聰Sir又分享今年UTMB頭10名的平均年齡超過35歲，驚嘆越野跑的運動身涯可以是漫長。事實上，很多界別運動員的生涯到了30歲便結束，但越野跑似乎是剛起步的年齡，聰Sir鼓勵香港人多些接觸行山及越野跑，一齊發掘更多可能性。

▲ 今年UTMB頭十名選手平均年齡逾35歲，部分更逾40歲。（圖片來源：International Trail Running Association）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！