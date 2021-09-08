【美股焦點】三大指數齊跌 　中宣部約談遊戲企業平台  中概遊戲股低開

美股三大指數周三（8日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌35.91點及0.1%，報35,064.09點，標準普爾500指數跌4.37點及0.1%，報4,515.66點，納斯達克指數跌16.86點及0.11%，報15,357.47點。

中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人在周三約談遊戲企業和平台，拖累中概遊戲股低開，嗶哩嗶哩（BILI）跌4.93%、網易（NTES）跌3.83%。

美國證券交易委員會（SEC）指如果Coinbase（COIN）繼續加密貨幣借貸服務，將會作出起訴，Coinbase跌3.02%。

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責任編輯：黃苑筠