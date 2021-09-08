  • 29°C
香港時間 : 2021909日 (四) 00:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】三大指數齊跌 　中宣部約談遊戲企業平台  中概遊戲股低開

股樓投資 21:55 2021/09/08

分享：

美股三大指數周三（8日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌35.91點及0.1%，報35,064.09點，標準普爾500指數跌4.37點及0.1%，報4,515.66點，納斯達克指數跌16.86點及0.11%，報15,357.47點。

中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人在周三約談遊戲企業和平台，拖累中概遊戲股低開，嗶哩嗶哩（BILI）跌4.93%、網易（NTES）跌3.83%。

美國證券交易委員會（SEC）指如果Coinbase（COIN）繼續加密貨幣借貸服務，將會作出起訴，Coinbase跌3.02%。

 同場加映: 【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 美股 美國

上一篇文章

新世界逾33億人幣收購 上海淮海中路商廈50%權益

下一篇文章

字節跳動年內上市無望？傳正洽商最多50億美元銀團貸款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【筍工推介】郵政署請助理經理　月薪逾2.2萬元　表現好每半年派一次獎金
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【大行點睇】高盛劈恒大目標價八成　評級降至「沽售」
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒