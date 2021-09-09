【C家教路@iM網欄】廣汽從合營模式轉型至自主品牌仍有待觀察

近日市場有傳廣汽集團 （02238） 旗下的廣汽菲亞 (GAC FCA) 有意出售20% 股份，其合營公司股東Stellantis亦有意於明年3月前把 其中一條生產綫 (廣州) 關閉，可見廣汽菲亞進入了業務重整階段。值得留意的是，其實菲克 (Fiat) 品牌早於2018年退出了中國市場，廣汽菲亞近年主要銷售以SU V Jeep品牌為主。可是，廣汽菲亞的銷量非常慘情， 年初至今只賣得11,760 輛車，同比跌約四成，而6月更一度只產岀5輛車， 可見存庫高企令產能使用率極低， 因此將廣州的產能轉移至長沙也是合理。

說到產能方面， 不得不提廣汽豐田及現時公司力推的新能源品牌埃安。 廣汽豐田現時產能有逾130%，其銷量仍然非常穩健地增長， 同比增長有約三成。因此於7月投產的廣汽豐田新能源產能將有助提 升其業務的效率，加上下半年的新款國產Toyota Sienna 或可成另一爆款，為廣汽豐田帶來持續的增長。

至於埃安系列則成為廣汽轉型至自主品牌的關鍵， 皆因早年部署的傳祺品牌出師不利，年度銷量一直下降。 傳祺今年下半年將有全新換代的GS8，但筆者認為仍有待觀察。 而埃安的勢頭則是最好的，其品牌去年全年銷量達6 萬，今年管理層預期銷量可達11萬，明年初亦會有新產能投產。 如果以銷量與新能源三寶比確是較強，但與比亞迪 （01211） 相比卻仍有一段距離。唯一亮點是其電池相關技術頗有噱頭， 尤其是將於本月推出的Aion V 超級快充車型，除了支援500kW快充外，更可以8分鐘回充80 % 電量。

總括而言，廣汽集團現時正在轉型階段， 除了是傳統車至新能源車的交替，更有合營至自主品牌的轉型， 可是筆者認為現時還是言之尚早， 畢竟整體較有看頭的業務體量還是很小， 尤其這個快速充電效果還需等待更多第三方的認證。 傳祺品牌能否翻身仍是個疑問， 現時廣汽主要銷量還以豐田及本田為主， 在下半年只有少量新車型推出的情況下， 看來只能寄盼埃安的新車款有好消息。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有比亞迪的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/