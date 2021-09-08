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【互聯網監管】交通部：督促網約車平台降低過高抽成　即日清退不合規司機

股市 21:45 2021/09/08

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交通部：督促網約車平台降低過高抽成　即日清退不合規司機

交通運輸部印發《關於維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》，強調進一步維護公平競爭市場秩序，加快推進網約車合規化進程，當中提到要督促網約車平台需即日清退不合規司機，降低過高的抽成比例等。

美國上市的滴滴（美：DIDI）低開，早段跌約4%。

《通知》指出，近期，部分網約車平台公司招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，嚴重擾亂公平競爭的市場秩序，影響行業安全穩定。

交通部又要求，各地交通運輸主管部門要督促網約車平台公司依法依規開展經營，加快網約車合規化進程。即日起不得新接入不合規車輛和駕駛員，並加快清退不合規的駕駛員和車輛；要加強監管執法，嚴格規範執法行為，綜合運用線上線下等各種手段，加大對網約車非法營運的打擊力度，持續保持高壓態勢。對仍新接入不合規車輛和駕駛員的網約車平台公司，要依法依規查處，並將有關情況報至交通運輸部。

《通知》又稱，各地交通運輸主管部門要積極會同有關部門指導督促網約車平台公司依法合規用工，科學制定平台派單規則，規範定價行為，完善利益分配機制，降低過高的抽成比例。

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編輯：李哲毅

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