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字節跳動年內上市無望？傳正洽商最多50億美元銀團貸款

股樓投資 21:44 2021/09/08

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字節跳動本來盛傳年內要上市，惟不利消息接二連三，影響其上市大計。近日再有消息指，字節跳動要在今年內完成IPO料難成事，而公司現正與多間銀行洽商最多50億美元（約388億港元）銀團貸款，為現有債務再融資及支持海外擴張。

吉利控股旗下Lotus科技傳尋求最快2023年在美國或香港上市【見下頁】

延伸閱讀：大行予小米集團投資評級及目標價

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報道又指，字節跳動計劃將超過一半的資金為其現有債務再融資，餘下資金用於美國、歐洲、拉丁美洲和世界其他地區的業務發展。

貝殼找房傳年內來港上市 公司否認：暫未有上市計劃【見下頁】

另指字節跳動與銀行正在商討具體的借貸金額，或將介乎40億至50億美元，不過最終的金額仍未確定。

同場加映: 【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

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記者：張以正

港股 字節跳動 IPO

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