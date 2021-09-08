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【小老闆生意經@iM網欄】明碼實價是否很重要？ 淺談網店不標價的原因

名人薈萃 21:23 2021/09/08

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喜歡網上消費的你，有沒有發現，今時今日很多商家在Instagram shop經營網店，大部分都不會標明產品的售價。很多時候要顧客親自「私訊」或DM(Direct Message)/PM(Private Message)，才可以知道價錢。而這個風氣在現今世代更是相當之盛行，究竟箇中的原因是什麼？

 

價格低吸引人購買

 

很多人會有疑問，做生意不是應該明碼實價，每次問價都要「私訊」的話，感覺商家好像不太老實。很多人更指出，如果商店要「私訊」後才知道價錢，寧願不光顧，除非是一件非常難買到的產品。

 

事實上，商家不標價，背後亦有其原因。首先，不少商家經營網店，都是以代購的形式，零成本或低成本去經營的。網絡上經營代購的商家多不勝數，而顧客比較的並不是商品的本質，而是銷售的價格。原是銷售同一件產品，價格愈便宜自然愈吸引人前來購買。

 

不標價為了予人議價空間

 

然而，商家不標價可避免同行容易掌握到店舖的資訊，擔心同業會為了搶生意而減價進行競爭。在網絡上可以容易跟潛在顧客「私訊」的關係，一旦同行知道產品的售價後，可以直接「私訊」並以更便宜的價錢來搶客人。這樣的話，商家標價或有機會增加了流失顧客的機會。

 

另外，不標價的話，可予商家可加可減的產品售價空間。例如商家發現特別多人like或是特別多人查詢價錢的商品，其售賣的價格或可拓高一點；又例如一些相熟的客戶，經常光顧亦可予更優惠的價格；又或是一些很喜歡講價才會購買的顧客，不標價亦予他們有足夠的議價空間。

 

當然，不標價並不代表鼓吹商家海鮮價地售賣產品，只是背後其實都跟文化差異有關。中國人向來對講價有種熱情，不論是商場抑或是大街小巷，總有不少中國人正在講價的身影。這個講價的本能好像是中國人與生俱來的天賦一樣。放眼外國，尤其是歐美等地，則很少有這種情況出現。

 

值得一提的是，在網絡上從事代購商品的商家，本身是要繳交稅項，除了要有商業登記證明外，銷售貨物達一定金額更是需要交稅。不排除部分不標價的商家是為了避免交稅！

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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