【監管跌市】中宣部等約談騰訊及網易等遊戲企業　科技股小股災、騰訊再失500元

▲ 【互聯網監管】中宣部、新聞出版署約談騰訊及網易 關注青少年借帳號打機、不正當競爭及課金

內地監管繼續關注未成年人打機，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台。約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲賬號租售交易服務。科技股再現小股災，騰訊 （00700） 再跌穿500元。

騰訊半日跌5.7%，午收494.6元；阿里巴巴 （09988） 中午跌3.9%，午收164.2元，成交額20.3億元；網易 （09999） 中午跌7%，午收140元。

嗶哩嗶哩 （09626） 跌6.6%，午收651.5元；快手 （01024） 跌4.9%，午收94.35元；百度 （09888） 跌3.9%，午收164.2元；京東 （09618） 跌3.3%，午收312.6元。

騰訊回應中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談指，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

當局稱，要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

當局提醒，要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來；要強化「課金」管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

當局又稱，要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

（第二版加入騰訊回應）

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編輯：李哲毅