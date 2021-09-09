  • 32°C
香港時間 : 2021909日 (四) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管跌市】中宣部等約談騰訊及網易等遊戲企業　科技股小股災、騰訊再失500元

股市 12:11 2021/09/09

分享：

【互聯網監管】中宣部、新聞出版署約談騰訊及網易　關注青少年借帳號打機、不正當競爭及課金

內地監管繼續關注未成年人打機，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台。約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲賬號租售交易服務。科技股再現小股災，騰訊 （00700） 再跌穿500元。

騰訊半日跌5.7%，午收494.6元；阿里巴巴 （09988） 中午跌3.9%，午收164.2元，成交額20.3億元；網易 （09999） 中午跌7%，午收140元。

嗶哩嗶哩 （09626） 跌6.6%，午收651.5元；快手 （01024） 跌4.9%，午收94.35元；百度 （09888） 跌3.9%，午收164.2元；京東 （09618） 跌3.3%，午收312.6元。

騰訊回應中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談指，將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

當局稱，要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

當局提醒，要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來；要強化「課金」管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

當局又稱，要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

（第二版加入騰訊回應）

相關文章：

【騰訊700】騰訊抖音母企再牽爭拗　字節跳動副總裁李亮：騰訊用影響力介入公權力

【互聯網監管】券商料內地限未成年人打機新規影響微　富瑞：或拖累騰訊盈利僅3%

【大戶持倉】無懼監管風險　資深基金經理逢低吸騰訊

編輯：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨續跌110點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）

下一篇文章

官媒警告勿盲目追捧元宇宙　強調投資非虛擬遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗抽凱滙】凱滙單位得主年紀是什麼？　誰是抽獎活動最大贏家？外傭或成得獎者之一
【打疫苗抽凱滙】凱滙單位得主年紀是什麼？　誰是抽獎活動最大贏家？外傭或成得獎者之一
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和華置凱滙單位第一輪抽獎結果出爐　即看終極大獎、二獎得獎者名單（不斷更新）
【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【高息股攻略】內房股最高預測股息率17.7厘　安全之選如何揀？（附表）
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【高息股攻略】電力股跑贏大市　這隻龍頭收息逾3厘　博「財息兼收」
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】港股ADR指數急插235點　騰訊ADR阿里美股低港約3%　中概股全綫跌（不斷更新）