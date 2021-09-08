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【互聯網監管】中宣部、新聞出版署約談騰訊及網易　關注青少年借帳號打機、不正當競爭及課金

股市 21:01 2021/09/08

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內地監管繼續關注未成年人打機，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等遊戲企業和平台。約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲賬號租售交易服務。

網易ADR盤前現跌2.45%。

當局稱，要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。

當局提醒，要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來；要強化「課金」管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。

當局又稱，要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

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編輯：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

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