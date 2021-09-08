【櫻淘魔法棒@iM網欄】中環金融區3星米芝蓮 品嚐「桌上的鑽石」

松露(Truffle) 一種生長在地下的菌菇，貴如黃金，白松露被譽為「餐桌上的鑽石」，而冬季黑松露則被尊稱為「餐桌上的黑金」。曾經有富豪就以33萬美元的拍賣價買下最珍貴的白松露，可以想像到它受到美食家的喜愛程度。

因為松露藏在樹的鬚根下，採集松露需要嗅覺靈敏的動物幫助，採集松露的人叫做「松露獵人」。松露獵人有個好拍檔~ 母豬，因為母豬的嗅覺極其靈敏，在6米遠的地方就能聞到埋在25厘米至30厘米深的地下的松露，現在多數是由獵犬擔當這個重要角色。

松露品種超過100多種，只有十餘個品種適用於烹飪，以意大利Alba地區的阿爾巴白松露「白鑽」和法國西南Perigord佩里哥的法國黑松露「黑金」這兩個產地最為著名。

秋季是菌的季節，歐洲人對於松露最有獨鍾，喜歡品嚐松露的朋友可以關注，尤其是義大利Alba 的白松露。10月和11月是白松露市場的最旺季，疫情前許多松露拍賣會和年度松露晚宴會在這段時間內舉行。去年就在餐廳內舉辦一年一度的意大利阿爾巴白松露國際拍賣會並籌得400多萬元，全數撥捐慈善機構。



而大家平時食到的Truffle只是把可可粉灑在朱克力外表，給人一種「土壤」的感覺，模仿黑松露的粗糙外觀而得名，沒有松露的成份。

最近朋友介紹一個座落中環的8½ Otto e Mezzo BOMBANA 意大利三星米芝蓮餐廳，有「富豪飯堂」之稱，但如果以Lunch Set 為計，$700~$1080 (2~4道菜) 都算抵食。

餐廳可以望到中環的名店，而內部很寬敞，對於食素的我，亦有很大驚喜，除了菜式精美，服務員也熱心講解和幫客人打卡擺位，值得一讚。

8½ Otto e Mezzo BOMBANA是名廚Umberto Bombana，有「松露之王」的美譽Umberto Bombana於2010年創辦，開業11個月已首次直接獲評為兩星食府，然後由2011年開始，連續9年成為首間及唯一意大利境外榮獲米芝蓮三星的意大利餐廳。除了香港，還在澳門和上海設有分店。

由於Umberto Bombana熱愛烹飪和電影，餐廳名字是向意大利殿堂級導演Federico Fellini在1963拍的自傳電影《8½》致敬，也算是結合了意式生活風格和藝術。餐廳的設計和佈置充滿時尚感，可以看到這份熱情和魅力。

熱辣辣的麵包，新鮮出爐。

意大利麵及寬扁麵是必試菜式，有人說這是大廚「90%按照傳統；10%進行改良」哲學的成果。我的主菜就是黑松露意大利麵，還有一位靚仔廚師即場為我們刨松露，份量好多。

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

中環遮打道16-20號歷山大廈2樓202號舖 (港鐵中環站 F 出口, 步行約1分鐘)

星期一至六 午市12:00 - 14:30 晚市19:00 - 22:30

星期日 休息

電話：2537 8859

人均消費達800元以上

獎項殊榮

米芝蓮三星餐廳 (2012-21)、米芝蓮二星餐廳 (2011) 、亞洲50最佳餐廳 (2017-2021)

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