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【晶片短缺】英特爾擬投資逾7000億　提高歐洲晶片產能

股樓投資 20:14 2021/09/08

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英特爾（Intel，美：INTC）CEO格爾辛格（Pat Gelsinger）在周二（7日）表示，英特爾計劃未來10年在歐洲投放高達800億歐元（7368億港元），以提高該地區的晶片產能。並將在愛爾蘭開設半導體工廠，替汽車製造商生產晶片。

格爾辛格在慕尼黑車展上表示，該公司將在今年年底之前，宣布兩個主要晶片製造廠在歐洲的選址。外界猜測選址最有可能為德國和法國，另外，波蘭亦是市場猜測的選址之一。

格爾辛格曾在4月表示，該公司希望在6至9個月內開始為汽車製造商生產晶片，以緩解全球汽車晶片短缺的問題。

同場加映: 【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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