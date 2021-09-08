【打疫苗有獎抽】信和華置終極大獎凱匯單位抽獎 幸運兒身份揭盅 即睇你有冇份中獎

為鼓勵市民接種疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團送出樓價約1,080萬元觀塘凱滙一房單位，成疫苗抽獎的終極大獎，也成了全城熱話。以上第一輪抽獎的大獎及20份二獎的抽獎活動儀式於周三（8日）中午舉行。

萬眾期待的凱滙單位得主，其身份證號碼Z字頭，由於當局在80年代起則統一身份證號碼與出世紙編號，由Z字頭開始，故是次抽到凱滙單位的幸運兒有可能是位「80後」。

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是次主辦單位共公布21名得獎者，除以上贏得終極大獎，價值約港幣1,080萬元的凱滙一房住宅單位，另外是20位獲得每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的香港身分證持有人(永久居民及非永久居民)。

是次抽獎活動以公開及透明的形式舉行，21位得獎者皆由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統，以隨機形式抽出。得獎名單已在抽獎網站(www.vaccinationluckydraw.hk)公布，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼透過電話及短訊方式獲個別通知。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，全賴社會各界與政府同心協力，香港疫苗接種率進度良好，成績令人鼓舞。期待看到社會各界共同攜手，於9月底前達到超過500萬香港人口接種疫苗的目標。

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第二輪抽獎已於9月2日起接受網上登記，藉以鼓勵市民繼續支持疫苗接種計劃，並為已接種疫苗的人士提供贏取獎品的額外機會。於2021年9月30 日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，可於2021年9月30 日下午5時30之前登記參加第二輪抽獎活動。

年輕一代響應政府疫苗接種計劃，能有助促使學校盡早在安全及健康的環境下恢復全日制課堂。黃廷方慈善基金將捐出20份每份價值港幣20萬元的獎學金，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。

主辦單位又指，若於2021年9月30日或之前，全港有500萬或以上人口已接種最少一劑新冠疫苗，贊助單位將送出另一個凱滙一房住宅單位作終極大獎，該單位樓面面積約468平方呎，價值約港幣1,200萬元。

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記者：陳詠妍