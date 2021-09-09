  • 30°C
香港時間 : 2021909日 (四) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了

理財智慧 10:00 2021/09/09

分享：

疫情後，很多年輕人開始注重健康，從而鼓吹「運動風」，但有人為了做運動可以有多瘋狂？近日有網民於網上討論區發文，指其女朋友為了做運動，從而做了一個決定，令樓主感到不被人尊重。

樓主坦言：「我都不明白，喜歡做gym做到連份工作都不要？她原本人工高、福利好，為甚麼這次轉工都沒有跟我商量…」

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

  •  

【職場熱話】老闆一家移民英國  向員工各派數十萬   合共四百多萬   【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為樓主的女友應該看上其中一位或多位教練，所以突然間轉工，「如果只是為了運動完全不需要轉工，除非有其他的原因或者其他吸引的東西」、「你都可以轉女友」、「嘩！很明顯啦！你女友想找第2個呀！近水樓台，到時候她如何玩都可以，還可以利用工作當藉口，沒有時間陪你。」亦有人安慰樓主「她熱愛這份工作，起碼做 gym 不用付錢，你應該支持女友的。」、「支持，身體健康很重要。」、「你為了做gym而不工作就不太可行，但她是轉工，無問題呀！不要想太多。」

其他網民回應：

她看到商機，我看你出現危機。

她真是你女朋友？

 

同場加映：【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

健身 疫情 運動 教練

上一篇文章

【券商點睇】開啟綠色電力交易後 新能源股錢途光明

下一篇文章

【名家論市】前海開源基金楊德龍 資金由樓市流向股市 助改善A股被低估狀況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【樂園優惠】一票玩盡萬聖節+聖誕節！迪士尼推出$699港人限定「雙重暢玩」套票優惠
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足