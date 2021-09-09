【職場熱話】港女棄高薪轉做健身室接待員 男友擔心另有隱瞞 網民：可以換女友了

疫情後，很多年輕人開始注重健康，從而鼓吹「運動風」，但有人為了做運動可以有多瘋狂？近日有網民於網上討論區發文，指其女朋友為了做運動，從而做了一個決定，令樓主感到不被人尊重。

樓主坦言：「我都不明白，喜歡做gym做到連份工作都不要？她原本人工高、福利好，為甚麼這次轉工都沒有跟我商量…」

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



【職場熱話】老闆一家移民英國 向員工各派數十萬 合共四百多萬 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人認為樓主的女友應該看上其中一位或多位教練，所以突然間轉工，「如果只是為了運動完全不需要轉工，除非有其他的原因或者其他吸引的東西」、「你都可以轉女友」、「嘩！很明顯啦！你女友想找第2個呀！近水樓台，到時候她如何玩都可以，還可以利用工作當藉口，沒有時間陪你。」亦有人安慰樓主「她熱愛這份工作，起碼做 gym 不用付錢，你應該支持女友的。」、「支持，身體健康很重要。」、「你為了做gym而不工作就不太可行，但她是轉工，無問題呀！不要想太多。」

其他網民回應：

她看到商機，我看你出現危機。

她真是你女朋友？

同場加映：【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔