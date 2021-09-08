【加密貨幣】SEC警告Coinbase　若繼續推行加密貨幣借貸服務　將提出起訴

美國證券交易委員會（SEC）指，如果Coinbase（COIN）繼續推行其新服務Lend，即允許用戶通過借出加密貨幣賺取利息的計劃，則會作出起訴。

Coinbase的首席法務官Paul Grewal表示，SEC已向Coinbase 發出「韋爾斯通知」 (Wells notice)，即正式告知SEC打算起訴該公司。他表示，Coinbase因此將「Lend」的推出至少推遲到10月。

Grewal更表示，SEC對「Lend」的擔憂與監管機構認為該產品涉及有價證券有關，但Coinbase否認有關說法。

SEC尚未回覆傳媒查詢。

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責任編輯：黃苑筠