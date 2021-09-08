【大行點睇】光大證券料港股築底企穩 9月重點推薦組合覆蓋11股

光大證券發表9月港股策略報告，以《市場漸進築底企穩，逐步布局優質資產》為題，建議投資者開始部署港股。該行認為，雖然對不同產業出台的監管政策仍未有減緩的訊號，然而有多個因素顯示，港股已見築底跡象。首先，一度於7月底接近金融海嘯以來新低的盈利預期增速，近期有回暖跡象。其次，剔除去年9月新納入的新經濟股，8月底恒指市盈率已跌至歷史底部即-1倍標準差，市帳率亦已跌破2003年以來的低位。最後，衡量市場恐慌情緒的恒指波幅已出現輕微回落，市場對政策風險最恐慌的時刻料已度過。

【來港易】瑞銀看好兩大板塊及某藍籌 將受惠大中華地區放寬入境限制 詳情請看【下一頁】

光證估計，短期資金會流入稀缺，卻被市況拖累下跌的成長板塊。建議關注具增長性的電子、飲科及物管股，受益於基建預期升溫的建材股，及受益於出行產業鏈恢復的航空股。光證同時公布9月重點推薦組合，合共11隻港股入圍。

光大證券9月重點推薦港股一覽：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號 首選6大股份 詳情請看【下一頁】

同場加映【iM Cafe】二萬七前成交疏 板塊輪動要識郁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機