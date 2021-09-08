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【大行點睇】光大證券料港股築底企穩 9月重點推薦組合覆蓋11股

股樓投資 20:12 2021/09/08

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光大證券發表9月港股策略報告，以《市場漸進築底企穩，逐步布局優質資產》為題，建議投資者開始部署港股。該行認為，雖然對不同產業出台的監管政策仍未有減緩的訊號，然而有多個因素顯示，港股已見築底跡象。首先，一度於7月底接近金融海嘯以來新低的盈利預期增速，近期有回暖跡象。其次，剔除去年9月新納入的新經濟股，8月底恒指市盈率已跌至歷史底部即-1倍標準差，市帳率亦已跌破2003年以來的低位。最後，衡量市場恐慌情緒的恒指波幅已出現輕微回落，市場對政策風險最恐慌的時刻料已度過。

【來港易】瑞銀看好兩大板塊及某藍籌 將受惠大中華地區放寬入境限制   詳情請看【下一頁

光證估計，短期資金會流入稀缺，卻被市況拖累下跌的成長板塊。建議關注具增長性的電子、飲科及物管股，受益於基建預期升溫的建材股，及受益於出行產業鏈恢復的航空股。光證同時公布9月重點推薦組合，合共11隻港股入圍。

光大證券9月重點推薦港股一覽：

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【大行點睇】花旗料內房將迎更多見底訊號　首選6大股份   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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