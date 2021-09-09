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南韓嚴打新經濟巨頭 收緊監管阻壟斷

環球社會熱點 08:05 2021/09/09

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大型科企近年來影響力迅速增加，成為全球多國政府的打擊對象。南韓有議員提出要收緊監管大型通訊及社交媒體企業Kakao及著名通訊軟件Line的母公司Naver，警告兩間公司不要濫用市場主導權，過分追求利潤，忽視公平競爭。消息傳出後，兩間科企股價大幅插水，其中Kakao股價急跌逾1成，創9年來最大跌幅。

英國調高國民保險供款率 資助社保改革及醫療系統 【下一頁】

韓聯社報道，南韓執政民主黨黨魁宋永吉公開表示，呼籲Kakao不應跟隨其他財閥集團步伐，無視公平競爭；另有媒體報道指，執政黨已決定在10月1月的年度大會中，重點關注網路平台營運商。

消息周三傳出後，南韓大型科企股價立即插水，Kakao急跌逾11%，創自2012年以來單日最大跌幅、Naver亦跌超過8%，創6年以來最大跌幅。Kakao及Naver受惠於新冠肺炎疫情，過去12個月兩者股價分別上漲78%及32%。

世衛：不太可能消滅病毒 或如流感共存 【下一頁】

南韓立法機構近年針對大型科技及工業企業如三星電子（Samsung Electronics）等，嚴格規管企業壟斷及貪污醜聞等行為，而最近監管伸向網路企業。

另一方面，當地監管機構及政界人士對Kakao、Naver等互聯網公司的實力及估值不斷增長表示擔憂，特別在新冠肺炎疫情下，民眾變得更為倚賴網絡及應用程式。

同時，互聯網行業亦面臨來自金融監管機構的壓力，金融委員會周二表示， 宣傳金融產品的在線平台可能會受到保護消費者的法規約束。

責任編輯：郭麗明

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