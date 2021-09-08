【理財智慧】新手投資策略（五） 市盈率的誤區

市盈率是最常見的價值投資指標，投資者決策時卻經常誤入盲點。如以市盈率為投資策略，那麼重點就是如果按照當前股價買入股票，那麼要在多少年後才能回本？一般來說，市盈率多少，則代表幾年後能回補，但當中有兩個常見的誤區。

一、淨利潤的變化

如以市盈率為參考，則不可能用企業一年的淨利潤來判斷之後幾年，甚至幾十年的淨利潤，淨利潤是動態的，所以還需要結合淨利潤增加率來做進一步的判斷。

二、計「回本」應考慮公司淨資產

「回本」是什麼意思？單單以淨利潤計算本金，而完全不考慮公司本身的淨資產，這本身就是不合理的。簡單的比喻就是，假如某家公司淨資產為10億，每年的淨利潤是5億，現在以15億的市值買進這家公司，那麼幾年能回本呢？按照PE總市值除以淨利潤來計算，即15億除以5億，即是3年，因此是不準確的。

同場加映【青姐話】憧憬阿爺送大禮 奈何成交太失禮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯 : 龍紀瑩