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【聯想集團】楊元慶：聯想將啟動重大戰略升級　未來3年研發投入「翻一番」

股市 18:29 2021/09/08

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聯想楊元慶指，「聯想TruScale」服務的核心要義是XaaS

聯想集團董事長兼CEO楊元慶慶在2021聯想創新科技大會上宣布，集團將啟動重大戰略升級，推出了基於「端-邊-雲-網-智」架構的技術、服務和解決方案，並計劃在未來3年內，將研發投入「翻一番」，聯想同時推出全新服務品牌「聯想TruScale」。

楊元慶指，「聯想TruScale」服務的核心要義是XaaS，即「一切皆服務」，把傳統的硬件、軟件、服務分散採購的模式，設計、建設、運維分段實施的模式，打造成完整的新IT解決方案與服務，整合成可以訂閱的、一站全包的服務模式，相信可以從根本上改變整個IT行業。

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他稱，聯想客戶在ICT架構各個層面，從DaaS、IaaS到PaaS，乃至SaaS的需求，聯想TruScale服務都有對應的方案，都能予以響應和滿足。

楊元慶表示，聯想將進一步落實「One Lenovo」，即在「同一個聯想」原則，將自身服務類產品、資源和方案內部拉通、整合提供給客戶；同時圍繞「聯想TruScale」打造生態，與合作夥伴推出整合服務方案。

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