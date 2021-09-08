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【美股分析】美股前景不明朗　FANG+指數再創新高跑出

股樓投資 19:39 2021/09/08

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標普500指數本月初最高曾見4,545.85點，但投資者擔憂美國勞工數據轉差或影響消費市場，聯儲局「收水」及Delta變種病毒肆虐，亦為美股前景增添不明朗因素。本周二（7日）道指及標指分別跌0.76%及0.34%，納指僅微升0.07%，惟追蹤10間大型科技股的NYSE FANG+指數逆市升1.4%，報7,522.65點，創歷來收市新高。本港市場上有追蹤該指數的三星FANG（02814），周三（8日）亦跟隨升0.44%。

NYSE FANG+ Index成分股如下

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去年疫情期間，全球經濟活動驟停，其後亦由大型科技股引領大市回升。AlphaTrAI首席投資官Max Gokhman認為，投資者現在似乎養成一個習慣，一旦他們擔憂風險，就會轉而投資大型科技公司。他認為FANG+並非「靈丹妙藥」，但就目前而言，這就是投資者對待大型科技股的態度。

摩根士丹利財富首席投資官Lisa Shalett則表示，投資者相信大型科企能夠保持較高的盈利水平，且美國利率將繼續低企，因而買入大型科技股，在板塊輪動階段，周期股及小型股反而表現較弱。不過她提醒投資者，這種觀點或存在一定缺陷，且較易受到政府監管及增加稅收等不利因素的影響。

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编辑：李勝男

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