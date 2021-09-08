英媒拆解約翰遜加稅計劃 不止調高NIC供款

英國首相約翰遜宣布推出加稅計劃，資助政府改善現時醫療系統，以及革新英國的成年人社會保障系統。約翰遜將會從國民保險著手，增加1.25個百分點，希望在3年內取得360億英鎊的稅收。

英國調高國民保險供款率 資助社保改革及醫療系統 【下一頁】

國民保險稅率增加

為更快取得充足稅收，約翰遜（Boris Johnson）打算由國民保險（National Insurance， NIC）著手，調高僱主及僱員供款比率1.25個百分點。增幅在2022年新財政年度開始，直至2023年增設健康及社會保障稅（Health and Social care levy）成立，NIC供款比率將恢復。

健康及社會保障稅

健康及社會保障稅會於2023年起增設，屆時會按照NIC供款比率，分別向僱主及僱員開徵同等稅款。

納稅人

在NIC系統下，年過法定退休年齡仍在工作的英國民眾不需繳交款項。加開健康及社會保障稅後，所有在職成年人一律需要繳交。

英國商會反對約翰遜加稅 料造成職位流失 【下一頁】

股息稅

約翰遜亦調高股息稅1.25個百分點，但在稅務豁免戶口持有的股息收入則不會被徵稅。英國政府估計，扣除2,000英鎊（約2.1萬港元）股息豁免後，約有60%民眾不受加稅影響。

新增稅收數目

英國政府指加稅後未來3個財政年度可多收360億英鎊（約3,860億港元）稅款，當中54億英鎊（約577.67億港元）會投入成年人社會保障。每年新增的120億英鎊稅收中，114億來自健康及社會保障稅，6億來自股息稅。

責任編輯：吳漢培