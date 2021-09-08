  • 31°C
香港時間 : 2021908日 (三) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英媒拆解約翰遜加稅計劃 不止調高NIC供款

環球社會熱點 18:33 2021/09/08

分享：

英國首相約翰遜宣布推出加稅計劃，資助政府改善現時醫療系統，以及革新英國的成年人社會保障系統。約翰遜將會從國民保險著手，增加1.25個百分點，希望在3年內取得360億英鎊的稅收。

英國調高國民保險供款率 資助社保改革及醫療系統 【下一頁】

  • 國民保險稅率增加

為更快取得充足稅收，約翰遜（Boris Johnson）打算由國民保險（National Insurance， NIC）著手，調高僱主及僱員供款比率1.25個百分點。增幅在2022年新財政年度開始，直至2023年增設健康及社會保障稅（Health and Social care levy）成立，NIC供款比率將恢復。

  • 健康及社會保障稅

健康及社會保障稅會於2023年起增設，屆時會按照NIC供款比率，分別向僱主及僱員開徵同等稅款。

  • 納稅人

在NIC系統下，年過法定退休年齡仍在工作的英國民眾不需繳交款項。加開健康及社會保障稅後，所有在職成年人一律需要繳交。

英國商會反對約翰遜加稅 料造成職位流失 【下一頁】

  • 股息稅

約翰遜亦調高股息稅1.25個百分點，但在稅務豁免戶口持有的股息收入則不會被徵稅。英國政府估計，扣除2,000英鎊（約2.1萬港元）股息豁免後，約有60%民眾不受加稅影響。

  • 新增稅收數目

英國政府指加稅後未來3個財政年度可多收360億英鎊（約3,860億港元）稅款，當中54億英鎊（約577.67億港元）會投入成年人社會保障。每年新增的120億英鎊稅收中，114億來自健康及社會保障稅，6億來自股息稅。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【BNO移民英國】8月樓價又破頂 增幅有所放慢
今日
【BNO移民英國】8月樓價又破頂 增幅有所放慢
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
2021/09/07
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
2021/09/07
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
英國首半年近9,000店倒閉 日均50間
2021/09/06
英國首半年近9,000店倒閉 日均50間
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
2021/09/04
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）

你可能感興趣

【BNO移民英國】8月樓價又破頂 增幅有所放慢
今日 08:05
【BNO移民英國】8月樓價又破頂 增幅有所放慢
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
12:06 2021/09/07
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
08:35 2021/09/07
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
商會 英國 稅務 約翰遜

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間19:00）

下一篇文章

傳約翰遜換3閣員 外相藍韜文可能下台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間19:00）
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
西班牙主教為愛辭職 與色情女作家結婚
西班牙主教為愛辭職 與色情女作家結婚
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【英國王室】22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖）
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
【BNO移民英國】10大缺人職業 邊行最等人用？
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬
【英國疫情】新增逾4萬確診 總感染人數突破700萬