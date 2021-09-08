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THE HOLBORN兩房示範單位　3.5米特高樓底方便收納　貼心附送小摺梯

股樓投資 18:41 2021/09/08

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恒地（00012）旗下鰂魚涌筲箕灣道1號新盤THE HOLBORN將於明天（9日）開放示範單位予公眾參觀。項目共設3個示範單位，其中一個以A座28樓A1室為藍本搭建，單位屬兩房連儲物房間隔，實用面積452平方呎，外連22平方呎露台及16平方呎工作平台。

是次開放的兩房示範單位為無改動的交樓標準單位，大門處設有玄關位，並附有鞋櫃及儲物櫃，亦有小枱面可供充電或放置隨身物品之用。玄關另一邊則為儲物房。

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穿過玄關可到達單位客飯廳，大廳以長方形開則，客廳外連22平方呎露台，而另一側的開放式廚房外連16平方呎工作平台。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目擁有3.5米高樓底優勢，指所有單位附送小摺梯，可供住戶方便利用高吊櫃及儲物櫃，並在示範單位親身示範使用摺梯，展現高樓底用途。

客飯廳與睡房以短走廊連接，兩個睡房均以方形開則，間隔四正實用。大房更設有轉角大玻璃窗，增加採光及採景。而單位廁所則設淋浴間，為有窗的「明廁」。

延伸閱讀︰THE HOLBORN一房示範單位　英式設計優雅時尚　買樓送隱藏式保險箱【下一頁

 

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撰文 : 謝昕蕎

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