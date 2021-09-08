【Google Search】演算法靠品質測試改進　社交平台彈廣告因Google搜尋？

Google Search搜尋引擎近年持續佔據市場龍頭地位，現時團隊靠著甚麼招數保持競爭力？Google搜尋發言人Danny Sullivan今（8日）向傳媒表示，目前Google每天處理的查詢有15%為全新搜尋項目，所以須不斷完善搜尋演算法，包括減少垃圾內容，以提供實用的地圖、圖片、影片或新聞報道資訊。

舉例指，其早前針對搜尋新冠肺炎疫情資訊更新，用戶只要在Google搜尋中輸入「疫情」或「COVID-19」等關鍵字眼，系統便會列出由該地區的官方或權威網頁所提供的最新資訊。

其團隊一向會與外部的搜尋品質評分者合作來評估搜尋結果的品質，並且設有「搜尋品質評分者指南」（Search quality rater guildlines），根據內容專業性、權威性和可信度和來衡量搜尋結果的品質。

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去年增22萬次實驗 推逾千項改進

他透露，該團隊在過去一年共進行了超過68.6萬次實驗，其中包括：61.6萬次搜尋品質測試、5.9萬次對照實驗、1萬次即時流量實驗，並且為搜尋服務推出了接近5千次更新及改進。翻查Google搜尋網頁數據，對比在2019年進行實驗總次數，增加了約22.2萬次；另增加改進措施超過1200項。

針對減少垃圾內容，他指，Google搜尋系統與垃圾郵件過濾器的工作方式非常相似，除了可以阻止此類訊息，將有關網頁於搜尋結果中降級，還會偵測並推薦較權威的內容，或根據上述標準衡量出最實用的內容，置於較頂的搜索結果。

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無銷售搜尋結果 社交平台廣告與「再營銷」策略

此外，不少用戶更反映在使用Google搜尋後，相關字眼的廣告會出現在其社交平台如Facebook、Instagram等，所以擔憂搜尋結果數據被轉售予其他平台。但他強調，該企僅銷售廣告，不會銷售搜尋結果。

他指出，此現象背後的原因，可能與廣告商透過執行再營銷（Remarketing/Retargeting）策略有關。而再營銷即是指，研究潛在消費者的性別、年齡、瀏覽紀錄、行為模式等，策略性地將廣告展現到潛在消費者眼前。

他續解釋，當廣告商了解到目標客戶常瀏覽的網頁，就會再向其投放相關的廣告。

記者：張寶燕